TMW Maitsed: Kes tahab burgerit, kes elektri särinat?

Noodle Box disainib roa algusest peale nii, et sööja ei tunneks lihast puudust. „Kõik toidud, mida teeme, on traditsioonilised Hiina toidud ja pärit peamiselt Sichuani provintsist. Need road on pigem vürtsikad ja kasutame palju ka Sichuani pipart, millel on eriline tuimestav, elektri särinat meenutav efekt. Kes on seda särinat tunda saanud, see ilma enam ei saa. Once you try black, you never go back,” rääkis toidukohtade eestvedaja Kaido Kivitoa.