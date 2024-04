Hollandi post-punk sensatsioon Tramhaus: selge nägemus oma järgmise sammu suhtes on oluline

Viimane lugu, mida kuuldes tekkis samastumistunne?

Viimane laul, mis mind haaras, on Greg Freemani "Come and Change My Body". Meil oli hiljuti võimalus teda laul kahel korral esinemas näha ja meist kõigist said temast koheselt tema suured fännid.

Kellesse või millesse sa viimati armusid?

Viimasel ajal olen sukeldunud sügavalt mangasarjaga nimega “Blue Period”. See on lugu mehest, kellel polnud ühtegi kirge, ja kes armub maalimisse. Sellest saab tema kinnisidee ja ta hakkab pürgima kunstiakadeemiasse. See on tõeliselt kaunis lugu, mis näitab kõike, mida sa kunstnikuna läbi elad. See küll räägib maalimisest, kuid see kõnetas mind ka muusikuna, sest tunnen ära paljud raskusi, mida ta läbima peab.

Kirjelda oma viimast unenägu.

Mul on üsna raske unenägusid meelde jätta. Viimane asi, mis meenub, on ilmselt kuskilt kukkumine ja siis ärgates tundub, nagu oleksid just kukkunud, kuigi tegelikult oled voodis.

Nimeta 4 ajaloolist või väljamõeldud tegelast, kelle kutsuksid õhtusöögile. Miks?

Oeh, see on tõesti raske küsimus. Ma arvan, et võib-olla kutsuksin õhtusöögile neli peakokka, näiteks Anthony Bourdaini. Las nad kõik kokkavad, oleks vahva sööming mis on valmistatud nelja peakoka poolt.

Mis on esimene märk sellest, et oled milleski edukas?