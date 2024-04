Si Process: esinemine annab mulle võimaluse rääkida inimestele Ukrainast kunsti kaudu

Kuna unda kontseptsioon on saanud ainest Eestile omastest liigirikastest soodest ning selle nimi tuleneb ladinakeelsest sõnast, mis tähendab üheaegselt “lainet” ja “rahvasumma” ning viitab ka müütilisele veeolendile Undinele, on ka unda artistide muusikas tunda mineviku, oleviku ja tuleviku kohtumist; tekstuure, mida võiks käega katsuda – olgu selleks siis soine sündimuusika või mullane bass. Üheks unda showcase´i live-esinejaks on Ukraina artist Si Process, Stanislav Ivaštšenko sooloprojekt, mis ühendab elava trummimängu plahvatusliku energia elektrooniliste helidega.