Otto Iivari: olen näinud palju vaeva, et õppida žanrite üle mitte juurdlema

Otto Iivari on Soomest Pohjanmaalt pärit elektroakustiline helilooja ja doktorant, kes õpib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Ta komponeerib muusikat peamiselt ambisoonilistele ja mitmekanalilistele keskkondadele. Tema teoste võtmeelementideks on ruumilise heli tajutav liikumine ja uute helide avastamine.

Andsime Otto Ivarile täita tänavuse TMW küsimustiku, et temaga lähemalt tutvust teha.

3 asja, mis teevad sinust just "sinu"?

Olen näinud palju vaeva, et õppida žanrite üle mitte juurdlema. Tunnen tänutunnet ja õnne, et saan hetkel avastada täpselt neid teemasi, mida tahan. Võib-olla sooviksin tulevikus veeta pikema aja mõnes teistsuguses kliimas töötades.

Usun, et head kompositsioonid toimivad mõlemas formaadis. Oleme heliväljas horisontaalsete muutuste suhtes palju tundlikumad. Vertikaalsuunaline dimensioon peaks olema nagu kirss tordil. See on kindlasti midagi, mida peaks kogema.