ARTIST FOOKUSES: Buzhold – mitte lihtsalt tavaline 𝘴𝘩𝘰𝘦𝘨𝘢𝘻𝘦’i bänd

Soome juhtiv sõltumatu underground-muusika festival Blow Up That Gramophone kolib sel aastal Eestisse festivali tegema ning koostöös Damn.Loud agentuuriga kureeritud TMW lava on omakorda selle eelsoojenduseks. Paavli Kultuurivabrikuses toimuval esitlusõhtul astuvad lavale üle prahi müristajaid nii Soomest, Eestist kui ka Briti saartelt ning üheks neist ansambel Buzhold.