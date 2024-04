ARTIST FOOKUSES: Jõuline pärimusmuusika rühmitus Le Diable à Cinq

Le Diable à Cinq on perekondlik afäär, kus lava jagavad kolm venda, nõbu ja sõber. Nad on kui viis kuradit, kes sütitavad oma plahvatusliku lavalise kohaloleku ning energilise, sooja ja tõeliselt ühendava muusikaga. 2015. aastast alates on nad andnud üle 200 kontserdi. Neid on tunnustatud arvukate nominatsioonidega JUNO auhindadel, Kanada pärimusmuusika auhindadel ja l'ADISQil (Quebeci JUNO). Le Diable à Cinq on avaldanud kolm kauamängivat, neist värskeim aastal 2023 ilmunud “Tempête”.