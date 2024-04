Cätlin Mägi: tahan luua keskkonna, kus igaüks tunneb end teretulnuna

Selle küsimuse juures jään täitsa jänni. Võiks öelda, et mängin torupilli, aga paljud ju mängivad. Võiks öelda, et olen hästi töökas ja tubli, aga enamus ju on. Võiks öelda, et mul on suur esihambavahe, aga ka see on paljudel. Ühesõnaga, seda miskit ei oska ise küll öelda.