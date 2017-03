TMW avalik vestluste programm „Jutud“ pakub põnevaid arutelusid linnakultuuri tulevikust kosmilise ilumeeleni

Kui suur on digitaalse muusika ökoloogiline jalajälg? Kas me õpetame homsetele inimestele eilset maailma? Mida linnaruumi disainis teha, et inimlikkus saaks ärisuhetesse pesa punuda? Kes tappis muusikažanri? Kas kevad saabub suurde meediasse pisut tõejärgselt ja veelgi meelelahutuslikumalt? Nendel ja muudel põletavatele teemadel arutletakse vestlussarjas „TMW jutud“ esmaspäevast, 27. märtsist laupäeva, 1. aprillini TMW pop-up restoranis Tallinna Arhitektuuri- ja Disainigaleriis ning kohvikus Must Puudel. Luubi alla võetakse kultuuri ja kultuse piirid, tulevikus vajalikud oskused, nutirakenduste tõusev iive ja propaganda salapärased teed. Kinnas heidetakse ka tänapäeva üleküllastunud festivalimaastikule, küsides, mida on üldse enam mõtet korraldada ja kuidas teha seda nii, et eesmärk pühitseks abinõu?

„Jutud“ stardivad esmaspäeval, 27. märtsil kell 17.00 TMW pop-up restoranis venekeelse vestlusringiga „Balti roki katakombid“, kus muusikakriitiku Artemi Troitski juhtimisel selgitatake välja, miks eesti ja läti muusikaelu juba 1960. aastatel nii erinev oli ja kuidas me iseseisvumise taastamise aegu jälle samale lehele sattusime. Või kas ikka sattusime? Kell 18.30 asuvad “Juttude” teises kodubaasis ehk kohvikus Must Puudel teadlased ja kunstnikud ESTCube’i egiidi all otsima vastust küsimusele, mis juhtub inimkonna ilumeelega, kui me kord koduplaneedilt kosmosesse kolime.

Üllatavaid kõnekokteile jätkub kogu nädalaks. Telia esitleb vestlusringi “Sex & Plants & Rock’n’Roll”, kus lahatakse vaimse ja füüsilise fitnessi kontseptsioonide kiiret arengut ja sellega seonduvaid muutuseid muusikamaastikul – kui varem käis rokkari kuvandi juurde meelemürkidega liialdamine, siis täna mõjub coolina näiteks veganlus. Laiemas ühiskonnas on aga märgata suurt nutirakenduste pealetungi. Kuhu see kõik viib? Teiste hulgas arutlevad sel teemal Raudmehe võistlustel karastunud Tanel Padar ja bodyART Estonia omanik Kristi Roosimägi.

Muusikaajakirjanikud, kes on aastakümneid jälginud ja mõjutanud mõtlemist muusikast ning sildistanud nähtusi jungle’ist grime’ini, otsivad vastuseid küsimusele, kas puhtaid žanreid ja ideoloogilisi vastandumist tänapäeva muusikaväljal enam eksisteeribki. Vestlusringis osalevad mõjukas popkultuuriloolane Simon Reynolds, MOJO ajakirjanik Kieron Tyler ja KEXP raadio programmijuht Kevin Cole.

Suures meedias tuleb sel aastal kevad teisiti – pisut tõejärgselt ja veelgi meelelahutuslikumalt, vanade formaatide jaoks paastudes ja uute jaoks ebakindlalt. Meediauurija ja semiootiku Indrek Ibruse modereerimisel astuvad rahva ette teiste seas Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann ning Telia tele- ja multimeedia teenuste üksuse juht Karl Anton.

Londoni öölinnapea Amy Lamé asub aga grillima Eesti poliitikuid ja nende visioone Tallinna arengust. Oma nägemusi linnakultuuri tulevikust esitavad Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid, riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra ning aseesimees Kalle Palling.

Sõna saavad veel mitmed sütitavad kõnelejad – kunsti, propaganda ja tõe vahekordadega žongleerib „Juttudes“ esimene Põhja-Koreas esinenud lääne artist, industriaal-skandaal radikaalgrupp Laibach. Soome muusik Astrid Swan räägib avameelselt sellest, kuidas ränga vähidiagnoosi kiuste elu ja loometeed jätkata. Läti Permakultuuri Ühingu President Elgars Felcis teeb Ingrid Peegi juhitud vestlusringis katse dekoloniseerida kuulajate mõistus stamparusaamast, et progress tähendab rohkem toota. Kuidas süües maailma muuta, arutlevad ka nullkulu elustiili harrastav Maryliis Teindfeldt, HeyDay Organic juht Janno Veskimäe ning Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Evelin Piirsalu.