TMW Maitsed: elustame esivanemate traditsioone

Toidukohal on nimelt väga eriline kontseptsioon – jälgida köögi ettevalmistuste tegemisel kuufaase. Mõni aeg tagasi oli täiskuu ja see pani kohe ka küsima Jahu Resto kokkadelt, mida sel puhul söögiks pakuti: „Me jälgime suure huviga, kuidas toit mõjutab inimese enesetunnet ja meeleolu. Kevadise kuu ja eelkõige täiskuu ajal on parem süüa lihtsat taimetoitu, teravilju ja kaunvilju. Sellepärast oli tol momendil meie menüüs raguu punastest ubadest, juurviljadest ja sojavalgust.“

Uus menüü on Jahu Resto jaoks nagu uue etenduse loomine – tuleb luua süžees selge liin, mis on orienteeritud nii maitse- kui ka esteetilisele naudingule.

Jahu Resto köögifilosoofia on lihtne, sest tegijatele endile ei meeldi igav toit. Ka külalistele tahavad nad pakkuda elamusi läbi erinevate toidukultuuride. „Tagasi juurte juurde on kasvav trend ning vanad traditsioonid töötavad alati, nagu must värv, mis on alati moes. Põlvkondade tarkus ja sajandite jooksul omandatud kogemused. Me ei leiuta jalgratast, vaid pöördume tagasi allikate juurde,“ kirjeldab Jahu Resto.