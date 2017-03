Täna algavad Tallinn Music Weeki linnalava kontserdid ja kunstiprogramm, jätkuvad avalik vestlused ja filmilinastused

Täna kell 14.30–18.30 leiavad aset TMW esimesed linnalava-kontserdid Ülemiste City linnaosas. Eesti-Ukraina folkansambel Svjata Vatra astub üles restoranis Dvigatel, laulja ja produtsent Mauno Meesit uues restoranis Juur ning progeroki bänd Põhja Konn IT-ettevõtte Nortal kontoris. Loe lisaks.

Kell 17.00 jätkub eile alanud avalike vestluste sari „TMW jutud“ festivali pop-up restoranis Disaini- ja arhitektuurigaleriis aruteluga „Kultuuriprügi – sorteerida või mitte?“. Kultuuri ja kultuse piiride ning muusikakandjate ökoloogilise jalajälje üle arutlevad Raadio 2 tegevtoimetaja Maarja Merivoo-Parro juhtimisel DJ ja riigikogu liige Heidy Purga, ERRi meediauuringute juht Andres Jõesaar, artistimanager ja veebipoe 311.ee omanik Toomas Olljum ning plaadileibli Trash Can Dance pidaja Gert Moser. Loe lisaks.

Kell 18.30 esitleb Telia kohvikus Must Puudel vestlusringi „Sex & Plants & Rock’n’Roll“, kus lahatakse vaimse ja füüsilise fitnessi kontseptsioonide arengut ja sellega seonduvaid muutusi rokkari imagos. Arutlevad Raudmehe võistlustel karastunud Tanel Padar, Telia tehnoloogiadirektor ja spordientusiast Kirke Saar, bodyART Estonia omanik Kristi Roosimägi ja antropoloog Raivo Alla. Modereerib spordiajakirjanik Juhan Kilumets. Loe lisaks.

Kell 17.00–21.00 toimub Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse (EKKAK) koordineeritud „TMW kunst“ programmi raames pikendatud avamisaegadega galeriiõhtu Tallinna Teisipäev. Okapi galeriis Niguliste tänaval avatakse Mehhiko päritolu kunstniku Niña Yharedi näitus “Via Baltic”, kus vaatluse all on Balti keti aktsioon. Haus galeriis on viimast päeva avatud popkunstnik Mall Nukke rahvusromantiline näitus „Kolme Värvi Mängud“, Eesti Kunstiakadeemia galeriis Vabaduse väljakul on avatud Paige Früchtnichti ja Greg Ponchaki ühisprojekti OGH näitus, mis uurib Kreeka-Rooma traditsioonist ja kristlikust askeetlusest kantud poliitilise tegevuse ning militariseerumise väljendusi. Temnikova & Kasela näeb grupinäitust “Euroopamaa“, mis koondab erineva generatsiooni kunstnikke Tallinnast, Moskvast, Berliinist ja Viinist, kelle loominguliseks ühisosaks on huvi ühiskonna ja füüsilise ruumi seoste mõtestamise vastu. „Tallinna Teisipäeva“ ringi lõpetab Laurentsiuse näitus „Roosa puu“ Vaal galeriis, mis teeb kummarduse unustusse vajunud maastikumaali žanrile. Loe lisaks.

Kell 21.00 linastub Kinos Sõprus Prantsusmaal publikurekordeid purustanud ja aasta parima dokumentaali tiitli napsanud dokumentaal „Demain“ (2015). Mis oleks, kui näitaks hävivate vihmametsade ja nukrate pandakarude asemel hoopis midagi head – nutikaid lahendusi ja parimaid viise, kuidas keskkonna-alaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid sõlmpunkte lahti harutada? Loo lähtepunktiks on kõmuline uuring, mille väitel sureb enamik inimkonnast 21. sajandi lõpukümnendiks välja. Loe lisaks.

Homme, 29. märtsil algab TMW noorteprogramm linnalava-kontsertidega Tatari tänava Uuskasutuskeskuses ning Viru Keskuses aatriumis saab kuulda dirigent Kristjan Järvi dj-setti koos beatboxi maailmameistri Bellatrix’i ning nüüdismuusiku ja räppar Di. J. NoizePunk’iga. Neljapäeval toimuvad TMW laste- ja noorteprogrammi raames Eesti Lastekirjanduse Keskuses koolilastele suunatud töötoad, Reisijate tänav täitub valgusinstallatsioonide, muusikaelamuste ja tänavatoiduga ning õhtul algavad kontserdid festivali pealavadel. Reedel avatakse Vene Kultuurikeskuses TMW konverents, laupäeval ja pühapäeval hõivab Kultuurikatla Disainiturg ning Maakri tänava garaažidele antakse TMW linnaruumi aktsioonide raames uus elu.

Tutvu kavaga lähemalt

Festivali kavas aitab orienteeruda ka Tallinn Music Weeki mobiiliäpp. Tõmba tasuta nutikas äpp Apple iOS või Android telefonidele siit või otsi märksõnaga “Tallinn Music Week” või “TMW 2017” Apple App Store ja Google Play poest.

TMW 2017 festivalipassid hinnaga 60 eurot on müügil TMW veebipoes. Festivalipass tagab sissepääsu kõikidesse TMW muusikaprogrammi kuuluvatesse klubidesse eeldusel, et vastav klubi ei ole välja müüdud. Kui klubi on välja müüdud, toimub publiku klubisse laskmine järjekorra alusel. Nordea ja Telia klientidele kehtivad erisoodustused.

Õhtuste kontsertide üksikpiletid on müügil Piletilevis.

Piiratud kogus TMW 2017 toetajapasse hinnaga 150 eurot on müügil TMW veebipoes. TMW toetajapass tagab eelisjärjekorras pääsu kõikidele TMW kontsertidele, sh TMW avakontserdile ning TMW delegaadibaaridesse ning pakub võimalust personaliseeritud programmisoovitusteks. Nordea ja Telia klientidele kehtivad erisoodustused.

TMW 2017 delegaadipass hinnaga 295 eurot on müügil TMW veebipoes. Delegaadipass tagab lisaks muusikafestivalile pääsu 31. märtsist 1. aprillini toimuvale TMW konverentsile ja delegaadibaaridesse ning registreerunud kontaktide andmebaasile.