Linnafestival Tallinn Music Week algab täna pop-up restorani avamise ning avalike vestluste ja filmiprogrammiga

Pärnu maanteel asuvast Disaini- ja arhitektuurigaleriist saab ka tänavu festivali süda ja kohtumispaik. Täna kell 13.00 alustab galeriis tegevust TMW pop-up kohvik, mille menüü eest vastutab Hiiumaa soul-food resto Ungru eesotsas peakoka Andrus Talvariga. Kohvik on kogu festivalinädala vältel avatud kl 12.00–01.00. Lisaks pakutakse alates tänasest “TMW maitsed” programmis osalevates söögikohtades TMW erimenüüd koos soodustustega festivali passi omanikele. Loe lisa “TMW Maitsed” programmi kohta siin.

Täna õhtul kell 17.00 stardib pop-up kohvikus ka meeleolukas avalike vestluste sari „TMW jutud“ venekeelse vestlusringiga „Balti roki katakombid“, kus muusikakriitiku Artemi Troitski juhtimisel selgitatake välja, miks eesti ja läti muusikaelu juba 1960. aastatel nii erinev oli ja kas või kuidas me iseseisvumise taastamise aegu jälle samale lehele sattusime. Kell 18.30 asuvad “Juttude” teises kodubaasis ehk kohvikus Must Puudel teadlased ja kunstnikud ESTCube’i egiidi all otsima vastust küsimusele, mis juhtub inimkonna ilumeelega, kui me kord koduplaneedilt kosmosesse kolime. Põnevaid arutelusid vaimse ja füüsilise fitnessi kontseptsioonideset tõejärgse meedia ja linnakultuuri tulevikuvisioonideni jätkub kõigile huvilistele avatud ja tasuta vestlussarjas kogu nädalaks. Loe lisa “TMW Jutud” programmi kohta siin.

Kinos Sõprus näidatakse täna kell 21.00 TMW filmiprogrammi avafilm „One More Time With Feeling“, režissöör Andrew Dominiki ühtaegu habras ja karm dokumentaal Nick Cave´i ja tema bändi The Bad Seeds albumi „Skeleton Tree“ loomisest ja selle tagatubadest. Kinos Sõprus linastuvad festivalinädalal viis dokumentaalfilmi, mis käsitlevad nii kultuse, propaganda ja popkultuuri vahekordi kui digiajastu konsumerismi laastavat mõju keskkonnale. Loe lisa filmiprogrammi kohta siin.

Homme algab Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse kureeritud TMW kunstiprogramm pikendatud avamisaegadega galeriiõhtutega ning pärastlõunased linnalava-kontserdid Ülemiste keskuses. Kolmapäeval kureerivad TMW noorteprogrammi tegijad tasuta linnalava kontserti Tatari tänava Uuskasutuskeskuses, neljapäeval toimuvad TMW laste- ja noorteprogrammi raames Eesti Lastekirjanduse Keskuses koolilastele suunatud töötoad, Reisijate tänav täitub valgusinstallatsioonide, muusikaelamuste ning tänavatoiduga ning õhtul algavad kontserdid festivali pealavadel. Reedel avatakse Vene Kultuurikeskuses TMW konverents, laupäeval ja pühapäeval hõivab Kultuurikatla Disainiturg ning Maakri tänava nõuka-aegsetele garaažidele antakse TMW linnaruumi aktsioonide raames uus elu. Täpseid toimumisaegu vaata meie kavast.

Tallinn Music Weeki kavasoovitused 27.03–2.04

Esmaspäev, 27.03

13.00 TMW pop-up restorani avamine Disaini- ja arhitektuurigaleriis (Pärnu mnt 6). „TMW maitsed“ programmi valik linna mõnusamaid restorane ja kohvikuid peakokkade erimenüüde ja -soodustustega festivali külastajaile. Loe lisaks.

17.00 „TMW jutud“ programmi avamine pop-up restoranis Disaini- ja Arhitektuurigaleriis. Avalik tasuta vestluste sari põletavatel teemadel meediavälja hetkeseisust linnakultuuri tulevikuvisioonideni toimub 27. märtsist 1. aprillini igal õhtul TMW pop-up kohvikus ning kohvikus Must Puudel. Loe lisaks.

21.00 Kinos Sõprus avatakse TMW filmiprogramm poeetilise ja liigutava dokkfilmiga „One More Time With Feeling“ (2016), mis räägib Nick Cave´i ja tema bändi The Bad Seeds albumi „Skeleton Tree“ loomisest. Filmis näeb nii kontserte kui intervjuusid Cave’i, tema abikaasa Susie Bicki ning bändikaaslase Warren Ellisega.