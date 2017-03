Tallinn Music Weeki raames toimub Into the Valley festivali eelpidu

Ühendkuningriigis on mitmeid klubiõhtuid ja ka punkfestival nimega “Into the Valley”, mis on oma nime saanud Skids’i 1979. aasta singli järgi. Mis teie lugu on?

Esimesed kaks Into the Valley festivali toimusid Rootsis Rättvikis kohas nimega “Dalhalla”, mis on vana paemurru sisse ehitatud kontserdikoht. See näeb välja nagu hiiglaslik amfiteater, mis on maas suure augu sees. Rättviki ümbrust kutsutakse Dalarnaks, mille tähendus on umbes “oru piirkond”. Festival “oru piirkonnas” muutuski “Into the Valley’ks”.

Kuidas “Into the Valley, Into the Factory, Into the…” idee sündis?

Juba esimesest Rootsis korraldatud festivalist nägime, et peaaegu 70% külastajatest tulid välisriikidest. Nii 2015. kui 2016. aastal osteti pileteid peaaegu 50 riigist – sõna otseses mõttes tervest maailmast. Sellisest vastukajast, osalusest ja koostööst tingituna mõistsime, et meie muusikavalik ja festivalikogemuse üleüldine kontseptsioon tõmbab ligi palju laiemat publikut kui ainult Rootsi kogukond. Festivali ja selle visiooni laiendamine erinevatesse paikadesse tundus meile lihtsalt järgmise loogilise sammuna.

“Dalhallas” festivali tehes mõistsime, kui palju ürituse füüsiline asukoht võib üldisele kogemusele juurde anda. Nüüd, kui me festivali korraldamiseks uusi kohti otsime, siis on meile kõige olulisem leida paiku, mis on tõeliselt unikaalsed ja teistsugused.

Sotsiaalne ja sooline võrdõiguslikkus on Into the Valley esinejate nimistuid jälgides teile oluline teema. Kas see on teadlik valik või miski, mis on loomulikul teel juhtunud?

Meile on see täiesti normaalne, sest produtsentide ja DJde maailm on viimase kümne aasta jooksul nii kiiresti kasvanud kasvanud. Me oleme alati kõigest uuest huvitatud ning otsime seda aktiivselt. Meie kultuurinišist vaadatuna on ainult loogiline, et esinejate nimistud muutuvad võrdsemaks ja kaasavamaks, sest need peegeldavad ühiskonda, milles me elame. Meile pole see kuidagi eraldi pingutus olnud, see on naturaalne areng.

Mis on Eestis toimuva Into the Valley asukoha puhul eriline? Miks just see koht?

Eesti on väike, aga progressiivne, ühendatud, modernne, uuenduslik ja jõuliselt tuleviku suunas arenev. See on täiuslik riik, et meie kontseptsiooni kultuuri kogemisest võõrustada. Tallinn on Euroopa pealinnade esirinnas nii mitmel viisil. Väike Rummu linn, kus tänavune festival toimub, on Tallinnast ainult 40 minutilise autosõidu kaugusel maalilises maapiirkonnas. Tallinna pääseb nii laeva kui lennukiga, mis teeb selle koha rahvusvahelistele külastajatele täiuslikuks sihtkohaks.

Festivali asukohal Rummul on samuti kõik olemas – fantastiline kombinatsioon müütilisest mahajäetud vanglast vana paemurru kõrval, järvest ilusa metsa keskel ja ümbritsevatest põldudest. Juba esimesest korrast, kui me Rummus käisime, teadsime, et see on täiuslik koht, kus Into the Valley pärandit edasi kanda.

Kas žanr nagu techno peaks adapteeruma, et ajaga kaasas käia või peaks see lihtsalt olema ja surema eetose järgi, mis sellele algselt elu andis?