SUUR ÜLEVAADE Algav Tallinn Music Week meelitab avastama uut ja põnevat nii siit kui ka mujalt

Kell 19 etendub klubis HALL muusika- ja balletilavastuse “Kurat ja Jumal” spetsiaalselt TMW-iks valmiv uusversioon, milles etenduskunst liigub lavalt tantsupõrandale. Teet Kase lavastatud kaasaegse balleti sugemetega allegoorilise hea ja kurja loo muusika on loonud Timo Steiner ja Sander Mölder ning laval on teiste seas Laura Põldvere ning tantsijad Kyoshiro Oshima ja Jevgeni Grib . Lisainfo .

TMW PRO passi omanikele on pääs etendusele tasuta. Festivalipassi omanikel on vaja osta etendusele eraldi pilet Piletilevist . Etendust saab näha ka reedel, 4. aprillil.​

Kell 19 algab TMW muusikafestival kuue kuraatorõhtuga. Erinevate Tubade Klubi (ETK) kutsub muusikalennule Taiwani teiste seas koos Amise põlisrahva laule tõlgendava trioga Outlet Drift, Made In Canada õhtul F-hoone mustas saalis on laval teiste seas Juno auhinna laureaadist räppi ja reggaeton’i põimiv Omega Mighty. Paavli Kultuurivabrikus rändfestivali Võnge õhtul kuuleb muuhulgas meie dream-pop’i projekti mariin k., kelle saundisugulasest Islandi grupp Oyama astub üles Backstage Records õhtul Fotografiskas. Eesti Raskemuusikaliit toob klubisse D3 metali ässad Eestist Serbiani ning Art of Mosh’i kureeritud õhtu klubis Uus Laine on üle ilma indie ja pungi talentide päralt. Lisainfo.​