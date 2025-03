TMW MAITSED The Kurze peakokk Nuriyan Navruzova: soovime edasi anda Dagestani köögi hinge

Kes ütleb siin “pelmeen”, saab topeltarve. Nii seisab restorani menüütahvlil. The Kurzes kohtuvad Dagestani ja Gruusia köök ning nende vastupandamatuid maitseid saadab veinivalik Euroopast. The Kurze asub Koplis raudtee ja trammitee vahele jääval tühermaal, mille interjööri ja eksterjööri kooslus ühes rikkalike maitsetega loovad meeldejääva elamuse.​​



TMW küsimustele vastab The Kurze peakokk ja asutaja Nuriyan Navruzova.

Kirjeldage oma toidufilosoofiat.



Meie filosoofia on siiras külalislahkus ja austus traditsioonide vastu. Soovime edasi anda Dagestani köögi hinge autentsete retseptide, kohalike toodete ja sooja atmosfääri kaudu. Iga roog jutustab loo kultuurist maitse keeles.

Kui teie menüü oleks muusikažanr, siis milline see oleks ja miks?



Kui meie menüü oleks muusikažanr, oleks see etno-jazz. Nii nagu meie köögis, kohtuvad ka seal sügavad juured ja eneseväljenduse vabadus. See on tasakaal iidse ja kaasaegse vahel, kus iga akord on nagu vürts, mis toob esile eripära.

Mida pakute oma külastajatele TMW ajal?



TMW ajal pakume The Kurze klassikuid — erinevate täidistega kurze, traditsioonilisi lameleibasid chutthu ning mu ema rahva rooga — Lakk Lamb Hinkal suppi. See on saanud meie külaliste lemmikuks. Soovime, et TMW külalised tunneksid läbi toidu Dagestani mägede soojust ja jõudu.

Mida soovitate kuulata TMW muusikalisest menüüst?​



TMW muusikalisest programmist soovitame eriti artiste, kes ühendavad julgelt traditsioonilised motiivid kaasaegse kõlaga: Puuluup talharpa ja loop’idega, Bashar Murad Lähis-Ida pop-esteetika ja tugeva sõnumiga ning Berlin Manson, kes segavad postpungi rahvusliku energiaga. Nagu meie köök, loob ka nende muusika silla juurte ja uute vormide vahel.