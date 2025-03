VÄRSKE Duo Ruut avaldas uue albumi avasingli "Udu"

Maailmas laineid lööva Duo Ruudu uus lugu räägib udusest talvehommikust, mil külm võtab kõik oma teel. Muusika on kirjutanud Ann-Lisett Rebane & Katariina Kivi ise ning loo sõnad tuginevad pärimustekstidel. Duo Ruut kombib piire endiselt kahekesi ühel kandlel ent nagu mainekas briti ajakiri Mojo tabavalt väidab, suudavad nad oma minimalistliku lähenemisega luua bändisuuruse helimaailma. Nii on iga loo kirjutamine Duo Ruudu jaoks mõnus väljakutse ning mängutehnikate leiutamine, sealjuures peaasjalikult elektroonilisi vahendeid kaasamata.

"Viimased paar aastat oleme veetnud lugematuid tunde stuudios, otsides uusi helisid, uurides pärimustekste ning salvestades oma uusi ideid. Oleme avastanud ikka sellest ühest ja samast kandlest, aga ka iseendast hulganisti uusi kihte ning ootame pikisilmi, et loodut maailmaga jagada", kirjeldavad Ann-Lisett Rebane ja Katariina Kivi mõnusa elevustundega. Hetkel Austraaliast tuuritamast naasev Duo Ruut lisab, et neil on siiras hea meel näha, kuidas nende looming puudutab kuulajaid maailma erinevates otstes, olenemata sellest, et lood on peamiselt eestikeelsed. Nii on rahvusvahelise tähelennu pälvinud, meie pärimuse oma innovatiivse lähenemise ja minimalismi kaudu kaasaegsesse helikeelde tõlkinud Duo Ruut oma rohkearvuliste kontsertidega maailmas justkui Eesti kultuuri saadikuteks.