TMW KÜSIMUSTIK MARTA LOTTA: tänasel päeval peaks rohkem tähelepanu saama hoopis vaikus

MARTA LOTTA on laulja, laulukirjutaja ja sotsmeedia sisulooja, kes sai eestlastele tuttavaks läbi teleprojektide “Ma näen su häält” (2022) ja “Eesti otsib superstaari” (2023), saavutades viimases oma kaasahaaravate ülesastumistega viienda koha. Tema muusikast leiab eneseusku, pikaltsaatmist, ullikestest armastajate õpetamist, kõike kergelt sarkastilises võtmes ja funk-soul-disko kastmes.



Andsime MARTA LOTTALE täita tänavuse TMW küsimustiku, et temaga lähemalt tutvust teha!



Mis on esimene märk sellest, et oled milleski edukas?

Kui sinu tegevus läheb inimestele korda nii heas kui halvas mõttes. Nagu öeldakse, siis suuri laevu saadavad ikka roojavate ja kisavate kajakate parved. Vaadates oma tuttavaid, kes teevad oma asja hästi, jääb silma, et on inimesi, keda see räigelt närvi ajab ja kes iga hinna eest neid oma edus kahtlema soovivad panna. Minu märk: mul on näiteks sotsiaalmeedia videote alla päris häid krõbedaid kommentaare kogunenud.​

Mis oli viimane helikogemus, mis sind täiesti uuel viisil mõtlema pani?