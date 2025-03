TMW KÜSIMUSTIK OOPUS: rohkem tööd ei tähenda automaatselt rohkem edu

2025. aasta Eesti üldlaulu- ja tantsupeol esitatakse tants "Aheltaig" OOPUSe originaalpalale “Nõidus”.​ Andsime Marile ja Johannesele täita TMW küsimustiku! Mis on esimene märk sellest, et olete milleski edukas?

Johannes ja Mari: Peegeldus välismaailmas ehk see, mida me teeme, läheb korda ka teistele.​​

Johannes: Ehitasin Viljandis sündmuspaigas MYRA helistuudio ja korraldan seal kuulamisklubisid. Erilise kogemuse saab tänu sellele, et koostöös inglase Adam Kingiga on võimalik kuulata kodumaiseid käsitöö kõlareid. Nendest kuulamise kogemus on väga avardav ja inspireeriv. See õpetab perspektiivne ja näitab, mis on helide maailmas võimalik.​