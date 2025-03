TMW KÜSIMUSTIK ARCH FEMMESIS: paljud meie arusaamad soorollidest on ühiskonna loodud ja neid ei pea järgima

ARCH FEMMESIS sulatab agressiivse vokaali 80ndate klubikultuuri tekno ja tumedate süntesaatoritega, luues kaasaegse versiooni kväär-tantsumuusikast. Elektropungi duo liikmed Zera Tønin ja Princess Stephen on esinenud sellistel suurtel UK sündmustel nagu Homobloc Manchesteri Warehouse Projectis ja Rebellion Festival.

Nad on olnud soojendusesinejad The Comet is Comingule ja Joshua Idehenile Rock City Nottinghamis ning tuuritanud ÜK-s koos Iggy Popi koostööd tegeva The Lovely Eggsiga Tegutsedes iseseisvalt ilma plaadifirma ja agendita, on nad kogunud pühendunud fännibaasi kväär-, gooti-, pungi- ja elektroonilise muusika skeenedes.

Andsime duole täita tänavuse TMW küsimustiku, et nendega lähemalt tutvust teha!​​



Mis on esimene märk sellest, et olete milleski edukas?

Princess Stephen​: Ma arvan, et kui inimesed, keda austad, ütlevad sulle, et sa oled milleski hea, siis hakkad neid uskuma. Kui teised muusikud ja kunstnikud hindavad sind kõrgelt, siis on see suur asi.

Zera Tønin: Kui mulle öeldakse, kui palju ma neid inspireerinud olen... See paneb mind tundma, et teen oma tööd õigesti. Kui sul on lojaalsed ja toetavad fännid, kes panustavad sinu unistuste täitumisse, on see uskumatu tunne.

Mis oli viimane helikogemus, mis teid täiesti uuel viisil mõtlema pani?