VÄRSKE Alonette andis välja debüütalbumi “Compass”

Alonette’i debüütalbumil saavad tema ühiskonda ja sellest lähtuvaid isiklikke tundmusi peegeldavad tekstid kokku nostalgiahõngulise, värvideküllase helikeelega, milles on aimata 60ndate ja 70ndate klassikalise popmuusika mõjutusi.​

“Albumit tehes süüvisin põhjalikult sellesse, mis suunda näitab minu sisemine kompass, ning tõlkisin oma avastused muusikasse: mis põhjused on mu otsuste ja valikute taga, kellest ja millest olen enim mõjutatud, mis on minu väärtused ja motivatsioonid ning kas need on joondunud sellega, missugune inimene ma soovin olla,” avab Alonette loomingu tagamaid. “Loodan, et “Compass” loob ka kuulaja jaoks õhkkonna, milles võib vabalt kõiki emotsioone läbi elada, kuid leida ka jõudu raskustega silmitsi seismiseks ja arenemiseks.”​

Albumil “Compass” mängivad lisaks Alonette’ile ka Erki Pärnoja, Marti Tärn, Raun Juurikas, Martin Petermann ning keelpillikvartett koosseisus Triin Veissmann (I viiul), Mari-Liis Uibo (II viiul), Johanna Vahermägi (vioola) ja Aleksander Sebastian Lattikas (tšello).​

Keelpillide arranžeeringud on teinud Anett Tamm, keelpille salvestasid Aapo-Matti Puhakka ning Kristina Bianca Rantala. Albumi on salvestanud ja miksinud Anett Tamm, Martin Petermann ja Siim Hiob, masteri tegi Hans Olsson (Svenska Grammofonstudion). Albumi kaanefoto autoriks on Anna-Maria Vaskovskaja.​

Albumit on kuulanud ja nautinud mitmed muusikud ja muusikaga seotud inimesed ning muljeid jagavad Vaiko Eplik ning Raadio Tallinn:

Vaiko Eplik: “Compass on stiilne tervik, milles Anett Tamm näitab ennast võimeka vokalisti ja laululoojana. Alonette muusika on harmooniliselt rikas, stilistiliselt mitmekesine ja toetub tugevatele tekstidele.Eraldi märkimist väärivad võimekad muusikud, kes ei jää materjalile jalgu vaid pigem täiendavad seda. Eesti popp on ühe kireva ja sisuka debüüdi võrra rikkam.”

Raadio Tallinn: “Indie popi mahedamaid lainepikkusi võngutades luuakse muusikaline isiksus, selgete piirjoontega peategelane, kes kõneleb eelkõige tekstide kaudu, kuid seda rüütav helikest aitab sõnumi eriti tabavalt kuulaja sisekihtidesse istutada. Justkui pingutamata saavutatakse kõlapilt, mis viib meid mingisse aegadetagusesse nostalgiasse, kuid millisesse aega, on võimatu öelda. Laialdane singer-songwriter kultuuriruumi "lugemus" kajab ja toonib käsikäes Alonette'i ainuomasusega albumi kordumatuks sulamiks, mis näib esmapilgul lihtne ja vaevatu, kuid oma mitmekihilistes tekstides ning rikkalikes harmooniamängudes tõendab looja võimet hallata nii detaile kui tervikut.”​