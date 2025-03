TMW KÜSIMUSTIK Kosovost pärit La Fazani: minu töövaldkonnas oleks ülim edu kuulda lapsi enda laule laulmas

Vikendical on oodata taaskord uusi tulevikukontsepte ning ehk ka “Kosovo muusikasaatkonna” teist vaatust koos Eesti erisaadikuga. Üles on astumas Kosovost pärit La Fazani, kelle loomingus põimuvad hip-hop, indie, rokk, elektroonika ja Albaania folkmuusika, jutustades elavaid lugusid Kosovo ja Balkani igapäevast.



Alates 2022. aastast on La Fazani pälvinud tähelepanu singliga "Hajde me shuplakë", mis jõudis Albaania muusikaedetabelis 2. kohale, ning võitis 2023. aastal esimese Kosovo Laulufestivali. Tema debüütalbum "Specie Turshi" ilmus mullu märtsis ning mees on esinenud mitmetel suurüritustel, sealhulgas Dua Lipa kureeritud Sunny Hill Festivalil. Kodanikunimega Arbër Salihu on ka auhinnatud helilooja ja üks duo Oborri liikmetest. Tema looming ulatub filmi-, teatri- ja lastemuusikani ning tema klassikalised teosed on pälvinud tunnustust mainekal Chopini festivalil.​



Andsime La Fazanile täita tänavuse TMW küsimustiku, et temaga lähemalt tutvust teha!​



Mis on esimene märk sellest, et oled milleski edukas?

Minu töövaldkonnas oleks ülim edu kuulda lapsi enda laule laulmas. Siis võib-olla tekib tunne, et mu töö avaldab mingit mõju ja resoneerub inimestega. Siiski ei takista see mind järgmisel päeval üles ärkamast tundega, et olen absoluutselt läbikukkunud, kaheldes tervet oma olemasolus.

Mis oli viimane helikogemus, mis sind täiesti uuel viisil mõtlema pani?