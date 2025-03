TMW KÜSIMUSTIK Sissi: vajame üheskoos tantsimist ja elu tähistamist

Mulle tundub, et Šotimaa folkmuusika. See muusika kutsub elu tähistama, teeb nii rõõmsaks! Ma usun, et rohkem, kui kunagi varem, vajame me üheskoos tantsimist ja elu tähistamist.​

Kui peaksid looma pala, mis peegeldab maailma aastal 2025, siis mis teemad selles kõlaksid?

Usaldus, raudne vaim, piirideta aus eneseväljendus. Soovin, et inimesed, kellel on palju jõudu ja võimu teha head, julgeksid seda teha. Kui me tahame midagi siin maailmas muuta, siis peame olema aktiivsed osad maailmast. Passiivsuse aeg on läbi.​

Kui saaksid ühe oma loo saata ajas 100 aastat tagasi ja ühe loo 100 aasta pärastisse tulevikku, siis millise ja miks?

"Queen" on lugu, mille saadaksin ajas tagasi. See lugu kõneleb "hea tüdruku sündroomi" mahajätmisest ja oma võimu kehtestamisest. Saadakski selle loo tagasi aega, kui naised hakkasid tegema hiiglaslike samme oma õiguste suunas. Sest miks olla hea tüdruk, kui saad olla kuninganna.​

Tulevikku saadaksin loo "Truth". See laul on väga võimas loits ning kunagi ei tea, kellel ja miks võib seda vaja minna. See on lugu minu repertuaarist, mida sooviksin jätta igavikku kõlama.​

Muide, oleviku lugu on "Gold", minge uurige järgi. Kes on kuulnud, see saab aru, miks.​

Mis oli midagi, mida sulle lapsepõlves meeldis teha, aga mida sa enam ei tee?​

Hoian oma sisemist last väga elus. Olen teinud teadliku valiku tuua oma lapsepõlve rõõmud oma igapäeva. Niisiis, teen endiselt kõike, mis mind ka lapsepõlves rõõmustas.​

Mida oleksid tahtnud elu kohta varem õppida?​

Et elu on tegelikult väga lihtne.​

Esimene asi, mida sa väliskülalistel Tallinna saabudes teha või näha soovitaksid?​

Maiasmokana soovitaksin süüa Kalevi šokolaadi ja külastada vanalinna.​

Mida ootad kõige enam Tallinn Music Weekilt?

Ma ootan nii väga, et saaksin jagada oma loomingut ja vabat eneseväljendust TMW külalistega. Soovin teha oma asja ja tuua inimesed oma maailma.​

Kui peaksid kirjeldama oma esinemist ainult kolme emojiga, siis millised need oleksid?

✨✨✨

Kes? Sissi

Sissi ​Mis? UNESCO muusikalinnade helid

UNESCO muusikalinnade helid Kus? Erinevate Tubade Klubi

Erinevate Tubade Klubi Millal? 04. aprillil kell 20.45-21.15

04. aprillil kell 20.45-21.15 Piletid? Saadaval Piletilevis!