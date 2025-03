TMW KÜSIMUSTIK South of Savoy: raha ja mugavus järgnevad pühendunud töökusele

Rohkem tähelepanu väärivad need artistid, kes käivad pidevalt lavadel esinemas enda muusikaga ning teevad seda siiralt ja kirega. Artistid, kes ei ole unustanud, et nad teevad muusikat selle pärast, et nad armastavad mängida ja luua muusikat. Nende jaoks on nii oluline, et elu viibki neid kontserdilt kontserdile. See ei pea neile meeletult raha sisse tooma, aga nad teevad seda, mida nad armastavad ning oskavad. Liiga paljud muusikud kaotavad tänapäeval raha ja mugavuste pärast oma fookuse artistina ning müüvad end kunstilises mõttes “odavalt” maha. Raha ja mugavus järgnevad pühendunud töökusele, tehes järjepidevalt seda, mida armastad. Artistid, kes on enda vastu ausad ja järgivad seda mõtet, on need, keda me peaksime rohkem jälgima ja toetama, sest nad teevad asja hingega ja loovad emotsionaalselt kõrgel tasemel kunsti.​