ARTIST FOOKUSES: Hollandi ühtaegu nurgeline ja nõtke Tramhaus

Tramhaus on julge post-punk sensatsioon rahutust ja pidevalt uuenevast Rotterdami linnast. Oma suhteliselt lühikese eksistentsi jooksul on nad kodulinna piiridest ühe kaugemale jõudnud ja tõestanud end nii esinemistel - sealhulgas hiljuti Jaapani tuuril ning suurtel esitlusfestivalidel ESNS ja The Great Escape Festival – kui ka salvestistel. Nende muusika mõjub elava, salapärase ja ohtliku heliribana, mis ei lase end mugavalt tunda.

Tuliselt voolujoonelised lood ja esiliini-mehe ühtaegu nõtke ja enesehävituslik esinemislaad on toonud neile võrdlusi The Stoogesi, Viagra Boysi ja New York Dollsiga, ent kogu seda vaatemängu hoiab koos viie bändiliikme vaheline suhtlus.

Hollandi ühtaegu nurgelisele ja nõtkele Tramhausile sekundeerib portugallase António Pedro Ribeiro väle septettning Põhja-Makedoonia alt-rocki tulevikulootusviib sind Leedu kuurordipromenaadidele ja meietuletab meelde, et punkrock ei olegi surnud.See ei ole aga kõik! KPK-s seab end vaid üheks päevaks ja õhtuks sisse ka(KME), mitteametlik kultuuriesindus, 6. aprilli õhtul kell 19–20, vahetult enne Vikendica kontserte, avaneb võimalus kohtuda saatkonna esindajatega.osovo kunstnik ja ürituste korraldaja(aka ISA), möödunud kevadel Kosovos tuuritanud(aka AVI) ja Yugofuturism on ühendanud käed, et kureerida KPK.s paiknevat saatkonnanurka – tõelist Kosovo ruumi, kus leidub eksklusiivseid esemeid, plaate ja teavet, mis aitab mõtestada 16-aastase teismelise Kosovo Vabariigi põrandaaluse kultuuri olemust. Traagilise, ent elektrilise ajalooga Kosovo südikad noored on kindlustamas oma kohta loojatena Euroopa muusika-, kaasaegse kunsti- ja filmivaldkonnas. Pärast 2024. märtsis saabunud Schengeni viisavabadust noortele kosovolastele on võimaluste horisont laienenud ja õhk on ootusärevusest pungil. See on hetk, mis väärib tähistamist!