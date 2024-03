ARTIST FOOKUSES: Puhtakoeline elektri visualisatsioon Kaukolampi esituses

Mis võiks olla tulemuseks, kui sulatada kokku kosmiliselt pööritav tekno metali intensiivsuse ja tumeda ambiendi kloppiva jõuga? Vastus peitub Timo Kaukolampi diskograafias. Soome kultusbändi K-X-P kaasasutajana on Kaukolampi koos eksperimentaalse elektroonilise trioga välja andnud neli albumit. Kuigi tema soolomaterjal laenab 1970. aastate Berliini koolist minimalismi meistriteni, kõlab see kõik põnevalt uuena. Silmatorkavalt kaunid instrumentaalpalad on kihistunud bassisügavuste ja sädelevate tippude ning labürintlike, elektrooniliste radade võrgustikega? Koostöös K-X-P kaasliikme Tuomo Puraneniga on nad loonud hulganisti filmimuusikat ja võitnud isegi Jussi filmiauhinna.