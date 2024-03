KUULA | Inglise plaadifirma avaldas Eesti industriaalrokkari uue albumi

Albumi näol on tegu uuesti miksitud 2019 aastal ilmunud 5 loolisest “Post 18 Depression” EP-st, millele on lisatud uusversioonid lugudest “Voices”, “No God”, “Happy Being Dead” ja 2018 aasta Eesti laulul laineid löönud palast “Welcome To My World”. Ainus lugu, mida ei ole uue albumi tarbeks muudetud, on töötlus Tears For Fears'i loost “Mad World”.

Kuigi põhisuunaks on tugevalt industriaalrokk, siis Evestus kasutab täielikult ära loomingulist vabadust, mida žanr võimaldab. Helirännak voolab kinematograafilistest helimaastikest nakatavate refräänideni, kus traditsioonilisi kitarre asendavad tihtipeale moonutatud ja räpased süntesaatorid ning dubstepi basse saadavad death metali blastbeat'id.

Aga see ei ole veel kõik! Antud album on kõigest esimene osa plaadilepingust, mis on tehtud kolmele albumile, ning millest teine on planeeritud juba selle aasta sügisesse!

Kuidas suudab Ott Evestus Eesti Raskemuusikaliidu tegemiste kõrvalt, mille asutaja ja juhatuse esimees ta on, veel niipalju muusikat toota? Vastus on, et hetkel ilmuv materjal on uusversioonid juba avaldatud lugudest (plaadifirma nõudmisel) ning järgnev album on olnud valmis juba 2022. aastast saadik, oodates õiget hetke ja õiget plaadifirmat.

“Selle albumigasaan ma, läbi uue plaadifirma, panna punkti ühele etapile Evestuse loomingus, võttes kokku viimase viie aasta singlid ja EP. Peale seda liigume edasi uue materjaliga juba sel sügisel ning sellele järgnev kolmas album on hetkel töös ja planeeritud 2025 aasta lõppu," lausub Ott Evestust.