Kompaktsem ja keskendunum TMW kinnistas Põhja-Tallinna uue loovlinnaosana

„Tänavust festivali korraldama asudes tegime teadliku otsuse kasvada sisus, mitte numbrites,“ selgitab TMW juht Helen Sildna , tõdedes: „Nii publiku, artistide kui ka tiimiliikmete tagasiside näitab, et see oli ainuõige otsus. Võib öelda, et tänavune TMW oli üks parimaid üle aastate. Kompaktsus ja keskendumine sisule andsid tagasi mõtte, miks ja kellele me seda festivali teeme, andes jõudu ka jätkata. Järgmine TMW toimub 23.–28. märtsil 2020.”

Festivali esitlejast Telia Eesti kommunikatsioonidirektori Katrin Isotamme sõnul on koostöö TMW-ga üha sisulisemaks muutunud: „Kultuuri- ja ärivaldkonna partnerluses on palju potentsiaali, kui toetutakse sarnastele väärtustele. Mõtleme samas suunas ja oleme tänu sellele saanud ühiselt pilti tuua näiteks digiriskide ja keskkonnaprobleemide temaatika. Muusika aitab inimestel esmapilgul ehk kaugetena näivate väljakutsetega lihtsamini suhestuda ja Telia uued tehnoloogiad omakorda aitavad nii muusikat kui ka olulisi sõnumeid suurema hulga inimesteni viia.“

29. märtsil alanud konverentsil tervitasid EKA auditooriumi kogunenud rahvusvahelist publikut EKA rektor Mart Kalm, Telia tegevjuht Robert Pajos, Eesti kliimastreigi algatajast kooliõpilane Kristin Siil ja TMW juht Helen Sildna. Ettekandega „Brexit on läbi! Kui vaid soovid“ (“Brexit Is Over! If You Want It“) esines Briti kaasaegse disaini võtmekuju Malcolm Garrett.