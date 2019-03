TMW Maitsed: Kuidas sündis Tallinna populaarseim pitsaköök

Asjad läksidki oma rada: Andrei alustas Eesti esimese Napoli pitsakohaga, millele tegi ka sisekujunduse otsast lõpuni ise. „Esimene ja väga tähtis Kaja Pizza reegel: me teeme kõike ausalt. Kui teeme pitsasid, siis teeme seda kirega. Pakume midagi enamat, kui lihtsalt kõhutäit, me pakume elamust. Veel vahetult enne avamist mängis mu vend pikalt retseptidega. Eesti vesi on teistsugune, kui Itaalias. Kliima, niiskus – kõik erineb. Ja see tuli enne avamist paika timmida, sest me tahtsime, et kõik oleks perfektne,“ räägib Andrei Lesment.