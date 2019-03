TMW Maitsed: VLND Burger - nooruslik uljus, naiivsus ja kirg midagi ise ära teha

VLND Burgeri lugu on kohati nii harilik, aga teisalt piisavalt unikaalne: „Oli vist 2017. aasta juulikuu, kui Oskar Berggreni ja Kristo Leemetiga hilistel õhtutundidel poe ees juhuslikult kohtusime. Oskar pallis sel ajal veel tipptasemel jalgpallurina Viljandi JK Tuleviku esindusmeeskonnas ning Kristo oli kohe-kohe kokaõpinguid lõpetamas. Mina asjatasin muude asjade kõrval Viljandis ka kogukonnaportaaliga VLND. Tol õhtul tuli seal poe ees ja jutu sees mõte, et davai, teeks kodulinnas ühe laheda sündmuse ja pakuks inimestele burgereid. Leppisime kokku, et juuli lõpus saab tehtud: 70 burgerit, rippuvad pirniketid, pinksiturniir ja palju toredaid inimesi tuleb kohale. Mõeldud-tehtud,” kirjeldab toiduauto üks eestvedaja Kris Süld, tõdedes, et ettevõtmine osutus populaarsemaks, kui nad unistada oskasid.

Pärast seda saidki noored hoo sisse, osteti päris oma toiduauto, mis vuntsiti jõukohaselt üles ja nii hakkaski burgeriauto vurama festivalilt festivalile ja linnast linna. „Nooruslik uljus, naiivsus ja kirg midagi ise päriselt ära teha ning vaadata, kuhu asi välja viib, ongi see, mis VLND Burgeri siiani ehk nõnda edukalt veerema on pannud,“ räägib Süld. Lisades, et armastus saia ja pihvi legendaarse koosluse vastu käib asjaga kaasas.

VLND Burger on noorte jaoks ka suuresti väljund Viljandi viimiseks maailma. Ka osa toorainest on pärit Viljandist või vähemalt samast maakonnast. Näiteks valmivad burgerikuklid Viljandis ühes pisikeses pagarikojas ning taimne tooraine on kolmel aastaajal pärit Vana-Võidust otse maheaiandi tootjalt.

VLND Burgeri eesmärgiks pole pakkuda pelgalt head tänavatoitu, vaid lisada kõhutäiele ka korralik annus head tuju ning kogukonnatunnet. Anda kinnitust, et kõik on võimalik. VLND Burgeri toiduauto leiab sellel nädalavahetusel Eesti Kunstiakadeemia sisehoovist ning Telliskivi Loomelinnaku õuelt.