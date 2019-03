Huiabella Fantastica: tantsi, naudi elu ja võta mida pakutakse

Tegelikult on meil eesti-ja ingliskeelseid lugusid umbes pooleks ja kui küsimus ümber formuleerida, siis kakskeeles on lood sellepärast, et mõningaid asju on lihtsam öelda väljamaa keeles, mõningaid eesti keeles. Meil on mitte-eestlastest fänne oluliselt rohkem, neil on hea meel vahepeal kuulda midagi, millest nad ka aru saavad. Kuigi neil paistab olevat suhteliselt pohhui, mis keeles me laulame.