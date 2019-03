TMW uus muusika ja homsed mõtted Eesti Kunstiakadeemias – tasuta linnalavast kultuuri mõju uuriva konverentsi ja suure EKA ÖÖ peoni

Kell 10.30 teeb ettekande pealkirjaga „Brexit on läbi! Kui vaid soovid“ (“Brexit Is Over“ If You Want It“) Briti kaasaegse disaini ja pop-imagoloogia võtmekuju Malcolm Garrett. Nii nagu Garretti kõne keskendub kunstivaldkonna hääle kuuldavaks tegemisele ajal, mil Ühendkuningriik võib Euroopa Liidust välja astuda, on kogu tänavune konverents pühendunud kunsti ja kultuuri mõjule mitte üksnes kaasaegseid esteetilisi standardeid edendades, vaid ka sotsiaalsetele probleemidele osundades. Antud teema üheks juhtkõnelejaks on Gunvor Kronman, kes on Soome pealinnas Helsingis pannud kultuuri majandust vedama, juhtides nii maailmaklassist muuseumi Amos Rex rajamist kui ka kultuurikeskuse Hanaholmeni renoveerimist. Reedel kell 13.30, pärast TMW fookuspaneeli „Kultuur majanduse käivitajana“ teeb konverentsi raames Kronmaniga avaliku intervjuu ajakirjanik Neeme Raud.