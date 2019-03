TMW Maitsed: Kes küpsetab Põhja-Tallinna parimaid ekleere?

„Meile tundus, et pagaritooted on igal pool ühed ja samad ning tihtipeale on tegu külmutatud valmistoodetega. Kondiitritooted on jälle nii magusad, et muid maitseid pole üldse tunda või vastupidi, need on väga intensiivselt kunstliku maitsega. Meie jaoks on ülioluline, et tooraine oleks naturaalne ja teeme võimalikult palju ise. Sidrunimahla pigistame välja sidrunist, mustika- või vaarikapüree teeme samuti ise, kasutades selleks külmutatud marju. Margariini ja vahukreemi meie köögist ei leia, kasutame võid ja vahukoort ning ökomune,“ kirjeldab Bekkeri eestvedaja Katri Sander.