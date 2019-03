Lakker: elektroonilises muusikas on praegu väga põnev aeg

Milline näeb välja teie loominguline dünaamika duona? Kas teil on aastate jooksul tekkinud mingisugune struktuur, et kes kuidas panustab? Kuidas erines Época loominguline protsess eelmistest albumitest ja mis kannustas teid rohkem koostööd tegema?

Ian: Me mõlemad teeme veidike kõike. Struktuur on olemas, kuid see pole kindlalt määratletud. Me oleme oma lähenemises küllaltki vabad. Época protsessi oli kaasatud palju rohkem koostööd ‒ esmakordselt kirjutasime kogu materjali koos stuudios. See tundus meile pärast sooloprojektide kallal töötamist loomulik.

Dara: Jah, oli päris lahe sooloprojektide abil uusi maailmu avastada ning uurida oma isikliku saundi erinevaid tahkusid. Usun, et kui naasime pärast seda oma koostöö juurde, tõi see endaga kaasa uut energiat...

Kas Lakkeri saund on sulam kahe erineva artisti isikupärastest stiilidest (Arad ja Eomac) või on see siiski omaette nähtus? Kui palju erineb oma sooloprojekti kallal töötamine Lakkerina muusika tegemisest?

Ian: Minu arvates on see omaette nähtus. Meie jaoks oli küllaltki selge, milline on Lakkeri muusika ja milline pole. Ma usun, et sooloprojekti kallal töötamine on suhteliselt sarnane ‒ kasutame mõlema projekti puhul samu seadmeid ja instrumente, kuid esteetika ja stiil on täiesti erinevad.

Dara: Jah, minu meelest areneb Lakkeri saund täiesti loomulikult ja iseenesest, nagu oleks sellesse projekti lisaks meile veel keegi kaasatud. Lakkeri saundil on omaette ajalugu ning selle ainuke püsiv aspekt ongi see, et ta pidevat areneb ja ehitab oma identiteeti.

Mitmed teie teosed, näiteks „Melting Lacquer” või „Tundra”, tekitavad palju erinevaid seoseid. Mis on teid selliseid teoseid ja lugusid looma inspireerinud? Kas erinevatel maastikel on oma osa?

Ian: Meie muusika on küllaltki füüsiline ja loodus on meie jaoks pidev inspiratsiooniallikas. Me tunneme suurt huvi tekstuursete helide vastu, mida sa peaaegu puudutada saad. Seega on reaalsed füüsilised tekstuurid ja maastikud meie jaoks otseselt inspiratsiooniks. Nad annavad meile infot, kuidas kindlat heli kirjeldada, ning seejärel saame teada, kuidas seda luua.

Dara: Mina isiklikul töötan alati nii, et visuaalne ja pildikeel on juba algusest peale seotud. See oli suuresti meie uue albumi, „Época” välimuse ja tunnetuse taga.

Eelmise küsimuse jätkuks, kuidas mõjutab Iirimaa teie loomingut? Kas miski paistab teie loovuse allikana silma?

Ian: Minu arvates mõjutab see meid alateadlikult. Just nagu igaühte mõjutab see keskkond, kus ta üles kasvab. Iirimaa mõjutab meid eriti just inimeste ja artistidena. Arvan, et meie side maaga ning metsiku looduse tunnetus kandub üle ka meie muusikasse.

Kuidas teie diskograafia erinevad osad üksteist täiendavad? Kas albumite vahel on mingi lineaarne muster? Mingi ühendusjoon?