Täna algav uue muusika ja linnakultuuri festival TMW kuulutab Põhja-Tallinna uueks loovlinnaosaks

Reedel, 29. märtsil kell 9.30 algab Eesti Kunstiakadeemias kahepäevane TMW konverents, mis keskendub kultuuri mõjule majanduse käivitajana. Erilise tähelepanu all on kunsti roll linnade ja piirkondade arengus nii ajastu vaimu peegeldavate esteetiliste standardite edendamisel kui ka sotsiaalsetele probleemidele osundades. Konverentsi avavad EKA aatriumis TMW juht Helen Sildna, kunstiakadeemia rektor Mart Kalm, Telia Eesti tegevjuht Robert Pajos ja kliimastreigi aktivistist Tallinna Arte Gümnaasiumi õpilane Kristin Siil. Seejärel teeb Briti moodsa disaini võtmekuju Malcolm Garrett ettekande „Brexit on läbi! Kui vaid soovid“ (“Brexit Is Over“ If You Want It“). Kuni laupäeva, 30. märtsini toimuval konverentsil saavad teiste seas sõna ka Helsingis kultuuri majandust vedama pannud ettevõtja Gunvor Kronman, Briti muusik, helilooja ja filmitegija Barry Adamson ning kurikuulsa „parima festivali, mis kunagi ei toimunud“ Fyre logistik ja piloot Keith Siilats. TMW konverentsil astub üles võrdne arv nais- ja meessoost esinejaid.