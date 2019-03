TMW Maitsed: Kalamaja peidab endas väravat Kagu-Aasia maitsete virrvarri

Taibaan on kui värav ja otstee maitsete maailma, mida muidu kohtaks Bankokis. Külastajate sõnul kõige autentsem Aasia toit Tallinnas. Restoran toob kohale ka Tai kultuuri - Taibaan on kaunistatud erinevate elementide ja kujundusdetailidega, mis on otse Taist toodud. Ka muusika paneb koostöös miljööga unustama, missuguses riigis parasjagu viibid.

Küsimusele, kuidas Tai rahvas suhtub ütlusesse, et esimene amps on silmadega, vastab Bunthiang: „Tai inimestele ei ole toidu välimus kõige olulisem. Olulisim on muidugi toidu maitse - see peab esindama eri maitseid ja olema vürtsine! Üldiselt on Tai roogasid ka keeruline komponentide tõttu maaliliseks ja piltilusaks disainida,“ kirjeldab ta.