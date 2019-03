TMW avalikustas kogu konverentsi kava

Konverentsi teisel päeval, 30. märtsil aga uuritakse, millised helid ümbritsevad neid lugusid, mida ekraanidelt jälgime? Mis roll on visuaalteoste juures muusikanõustajal ja kas festivali korraldamine on glamuurne äri või halastamatu olelusvõitlus? Kus on kohaliku artisti prioriteedid oma muusika müügis ja kas tulevik kuulub striimimisele? Need on vaid mõned teemadest, mille üle arutlevad rokikirjanik Zoë Howe, Fyre festivali piloot Keith Siilats ja veel paljud teised. Samuti toimuvad TMW kuulamissessioonid, kus saab kõrva peale panna festivalil esinevatele artistidele. Uudista konverentsi teise päeva kava siin ja hangi pilet TMW veebipoest.