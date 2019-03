Sveta Baaris toimub TMW raames noortele tulevikutegijatele pühendatud õhtu

Telliskivi peorajooni südame täidavad muusikaga noored tulevikutegijad Eestist, Leedust, Ukrainast, Poolast ja Venemaalt. Esitlusel TMW 2019: Sveta "The Kids Are All Right leiab sel õhtul nii helgemaid kui ka süngemaid helisid – esindatud on R&B, elektroonika, indie, punk, shoegaze, dark-wave ja mürarokk. Sveta Baari uksed avanevad 28. märtsil kell 19.00.

TRIPTOFAN FOTO: TMW pressimaterjal

Õhtu avaakord kuulub Tallinna bändile TRIPTOFAN. Muusikud ütlevad oma loomingu kohta nõnda: „Meie laule läbib sibularõngaste meeldiv atmosfäär, samas panevad meie lood teie puusasid tantsima. Palmid, kreekerid ja merelained miksituna raskete metal trummidega – see kõik käib meie kohta. Tahaks proovida meie muusika maitset!“ TRIPTOFANi innustavad teiste seas sellised maailmakuulsad artistid nagu Sonic Death, Metallica, Current Joys, Thee Oh Sees, Joy Division ja Sex Pistols.

Siksa FOTO: TMW pressimaterjal

Siksa on tulevase koreograafilise punkstiilis revolutsiooni viimane esindaja. See on pakkumisteta mässamine tellimusel. Vastuvaidlemine klikimagnetismile. See on surmtõsine ja kandiliste bassikäikudega kahe inimese kooslus. Kvalifitseerimata NOISE-FITNESSi juhendaja jagab oma treeningu kolme osasse: kestvus, tugevus ja nende kombinatsioon. Tema poolt välja töötatud „aeroobne viiene vabadus“ põhineb ebastabiilsuse ja tasakaalustamatuse tingimustel ning seda ei kohandata osalejate individuaalsete vajadustega. Alates Poola baptismist Magdeburgis 966. aastal on see on kõige hullem reklaam Gnieznole. Endine superkangelanna. Kuula artisti Spotifys.

Brokenchord FOTO: TMW pressimaterjal

Brokenchord on elektroonilise muusika produtsendi ja helilooja Ernestas Kausylase artistinimi. Muusiku avastas kuulus BBC Radio 6 Music DJ Mary Anne Hobbs ja seejärel võttis Bristolis asuv Black Acre Recordsi ta enda tiiva alla. Kontsertide ajal teeb Brokenchord hetkel koostööd trummar Augustas Baronasega ning koos ühendavad nad krautrocki, post-rocki ja klubimuusika mõjutused tormiliseks helivalliks.

Samal õhtul esinev YASMYN on kõik, mida oled otsinud ühes tänapäeva urban-artistis. Tal on muusikat R&B, souli, trap'i, popi, house'i žanrites ning ta ei karda pürgida kaugemalegi. Talle meeldib loomingu läbi oma arvamust väljendada. Kuula, vaata ja saad teada, mida sellel huvitaval isiksusel on maailma kohta öelda – äkki muudab see ka sinu vaatepilti?

Geuxx FOTO: TMW pressimaterjal

Geuxx juhib oma kuulajad trummimasina mõõdetud rütmi ja elektrikitarri moonutatud kõlade abil transsi – õhulisse ja psühhedeelsesse. Tegu on holistilise rännakuga teadvuse süvasoppidesse, kus peegelduvad vastu kired ja avalduvad inimlikud omadused.

myspacebabe on 18-aastane produtsent ja DJ Tallinnast. Tema inspiratsiooniallikaiks on siinsed kaootilised linnamaastikud ning seda ümbritsevad metsad. Taevaliku kõlaga muusika on ühtaegu võõras ja tulnuklik, teisalt jällegi kummaliselt tuttav ja samal ajal peaaegu nostalgiline.

myspacebabe FOTO: TMW pressimaterjal