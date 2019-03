TMW konverentsil esinevad Briti graafilise disaini staar Malcolm Garrett, Soome ekstsentrik Jimi Tenor ja Fyre Festivali piloot Keith Siilats

Briti moodsa graafilise disaini võtmekuju Malcolm Garretti karjäär muusikatööstuse teedrajava disaineri ja imagoloogina on kestnud juba neli aastakümmet. Esimese põlvkonna punkarina lõi ta juba 1970ndatel aastatel teetähis-kuvandeid sellistele artistidele nagu Buzzcocks, Magazine ja Duran Duran ning asutas britpopi ajastul novaatorliku digiagentuuri AMX, mille teenuseid on kasutanud nii Oasis, Pulp kui ka Spice Girls. Terase ühiskondliku närviga Garretti asutatud festival Design Manchester on aga pühendunud kunstivaldkonna hääle kuuldavaks tegemisele ajal, mil Ühendkuningriik võib Euroopa Liidust välja astuda. Briti nädalalehe New European mullusele jõuluväljaandele loodud kaanekujundusel kuulutas ta: „Brexit on läbi! Kui vaid soovid“ (“Brexit Is Over“ If You Want It“), viidates John Lennoni ja Yoko Ono omaaegsele Vietnami sõja vastasele kampaaniale „War Is Over. If You Want It!“. TMW konverentsil usutleb Malcolm Garrettit Manchesteri punkmuusik ja ajakirjanik John Robb. Juttu tehakse nii ikoonilistest plaadikaantest kui ka disaini ja kodanikuaktivismi puutepunktidest.