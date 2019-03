Itoa: muusikamaailmas räägitakse üha enam vaimsest tervisest

Mu põhitöö on tegelikult vaimse tervise valdkonnas ja lisaks teen ka teisi asju. Kas DJ amet on kergem kui vaimse tervisega tegelemine või näiteks õpetamine? Ma tegelikult ei usu, et kergus või keerulisus on omaette väärtused. DJ töös on raskusi ja ebameeldivaid aspekte ning arvan, et see muutub üha selgemaks, sest ka muusikamaailmas räägitakse aina enam vaimsest tervisest. Usun, et kvaliteetsest helisüsteemist kuulajani hästi edastatud suurepärane muusika võib olla hämmastav kogemus. Just sellel on omatte väärtus ja siin pole kerguse või keerukusega enam midagi pistmist.