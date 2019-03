Punk-barokk, kummituslinnade poeesia ja tänavakunsti avastusretk Tallinn Music Weeki kunstiprogrammis

Telliskivi Loomelinnakus asuvas Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses leiab aset esitlus „Dokfotos on lugu”. Fookuses on ainulaadse karakteri ja fotograafi Juhan Kuusilugu ja looming. Galeriituuril räägib keskuse üks eestvedajaid Toomas Järvet lugusid Kuusist ja tema Eesti fotograafiat mõjutanud pärandist.

Telliskivis jätkub kunstiprogramm ka laupäeval, 30. märtsil kell 16–18 tänavakunstituuriga. Loomelinnak on üks Tallinna rõõmsavärvilisemaid paiku, kus igal sammul särab vastu mõni tänavakunsti või graffiti taies. Kuidas need maalid aga tekkisid ja millest need jutustavad, selgub ekskursioonil, mille käigus vaadatakse kunstiteoste sisemusse ja püütakse meelde tuletada, kas Telliskivis on üldse kunagi olnud tänavakunsti eelset ajastut. Ekskursiooni korraldab Tartu Pseudo Tours.