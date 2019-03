TMW kulmineerub Eesti Kunstiakadeemias muusikalise avastusretkega EKA ÖÖ

TMW EKA ÖÖ piletid hinnaga 20 eurot on eelmüügis Piletilevis . TMW festivalipassid hinnaga 55 eurot ning konverentsi ja festivali ühispassid hinnaga 225 eurot on müügil TMW veebipoes .

Briti plaadileibli 130701 / FatCat artiste esindab EKA ÖÖl meie oma enigmaatiline duo Maarja Nuut & Ruum, kelle mullu ilmunud, legendaarse Howie B produtseeritud „androidse pärimuse“ albumit nimetas muusikaveeb The Quietus „üheks aasta kauneimaks rännakuks sise- ja avakosmose vahel”. Üheks õhtu võtmeesinejaks on ka Üle Heli festivali korraldaja Aivar Tõnso projekt Hüpnosaurus. 90ndate alguses tegutsemist alustanud Eesti elektroonilise klubimuusika pioneer on uuel aastatuhandel taas ellu ärganud ja uut materjali salvestamas, sidudes mineviku ideid tänapäevase lähenemistega, et taasavastada tunnetust, mis oli omane aegadele, mil muusikat sai loodud kujuteldavale ideaalklubile.