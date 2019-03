TMW konverentsil esinevad Nick Cave’i ja David Lynchi koostööpartnerist muusik Barry Adamson, rockibiograaf Zoë Howe ja Helsingi kultuurivedur Gunvor Kronman

TMW 2019 konverentsi ja festivali ühispassid hinnaga 225 eurot ning spetsiaalsed konverentsipassid hinnaga 125 eurot on müügil TMW veebipoes.

Kahel päeval Eesti Kunstiakadeemia uues hoones peetava TMW konverentsi arutlusteemade keskmes on kultuuri mõju majanduse käivitajana. Täiesti eraldi võetakse seekord luubi alla filmimuusika ning kultuuri roll linnade ja piirkondade arengus.

Konverentsi filmimuusika programmi üheks nimekaimaks tegelaseks on Briti muusik, helilooja, kirjanik, fotograaf ja filmitegija Barry Adamson – mees, kes suudab oma kuulajate pähe värvikaid kujutelmi istutada. Ta on mänginud bassi mõjukas Manchesteri postpungi grupis Magazine ja Nick Cave’i bändis The Birthday Party ning tema diskograafiast leiab nii Mercury auhinna nominendist albumi „Soul Murder“ (1992) kui ka turbulentset elektroonikat, džässi, musta huumorit ja eksistentsialismi ristava „Oedipus Schmoedipuse“ (1996), millel lõid kaasa Jarvis Cocker, Nick Cave ja The Associatesi laulja Billy McKenzie. Adamson on teinud koostööd filmimaailma intrigeerivaimate isemõtlejatega nagu Derek Jarman, David Lynch, Oliver Stone ja Danny Boyle. Ka on ta oma film noir käekirja ja must huumorit rakendanud mitme lühifilmi ja video stsenaariumi loojana.

Zoë Howe FOTO: TMW pressimaterjal

Multitalendist Barry Adamsoni intervjueerib mitte vähem andekas kirjanik, kunstnik ja muusik Zoë Howe, keda peetakse üheks uue aastatuhande parimaks rockibiograafiks. Howe on kirjutanud teiste seas sellistest artistidest nagu The Jesus and Mary Chain, Fleetwood Maci Stevie Nicks, Florence + Machine ja The Slits. Trummarina on ta musitseerinud nii mõnegagi oma raamatute tegelastest – The Slitsi Viv Albertine’ist, The Clashi Mick Jonesini – kui ka popstaari Charli XCX-iga. Just TMW ajal, 28. märtsil ilmub tema sulest uus raamat, punkbändi X-Ray Spex liidri Poly Styrene’i biograafia „Dayglo: The Poly Styrene Story”.

Zoë Howe modereerib ka filmimuusika teemalist vestlust „Hearing is Believing“, milles lisaks Barry Adamsonile osalevad juba eelnevalt välja kuulutatud filmitegijate ja kunstnike tandem Iain Forsyth & Jane Pollard ning viimaste aastate hinnatuimate filmide ja telesarjade muusika eest vastutav Lucy Bright. Lucy järelevalve all on heliriba saanud hulk hittfilme („This is England ‘90”, „Assassin’s Creed”, „Marjorie Prime“) ning tema viimaste projektide hulka kuuluvad muuhulgas BBC/AMC sari „McMafia” ja tänavu ekraanile jõudev „The Nest”, milles peaosas Jude Law.

Mullu meie seast lahkunud tunnustatud Islandi helilooja, Hollywoodi hinnatuimate heliribade autori Johan Jóhannssoni elu ja loomingut lahkab filmimuusika programmis tema kauaaegne koostööpartner, helilooja, artistimanager ja muusikaettevõtja Sigurður Magnús Finnsson. Sigurðuri pajatusi vahendab filmi- ja teletootmisettevõtte Tattarrattat kaasasutaja Anna Hildur, kes on ühtlasi TMW konverentsi filmimuusika kava kuraator.