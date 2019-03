TMW avalikustas tänavuse festivali muusikaprogrammi esinejad ja toimumispaigad

Tänavu neljapäevast, 28. märtsist kuni laupäeva, 30. märtsini vältav TMW muusikaprogramm pakub taas valikut eksperimentaalsetest helidest tabelipopini, tantsubiitidest metalini ja folgist nüüdismuusikani. Tänaseks on programmi kinnitatud 170 esinejat 28 riigist, neist enim ehk 72 Eestist Järgnevad Venemaa 15 artistiga, Soome 13 artistiga, Ühendkuningriik 8, Kanada 7 ja nii Valgevene kui ka Rootsi 5 artistiga. Kaugemate regioonide esindajatena leiab kavast muuhulgas Taiwani ja Jaapani muusikuid.

Kogu maailma helisid ja kõikvõimalikke žanreid ühendava TMW eesmärgiks on aga tänavu pakkuda võimalikult kompaktset ja keskendunud festivalikogemust. Muusikaprogrammi lõplik artistide nimistu ei ületa seekord 200 piiri ning kontserdisaalid ja klubid asuvad üksteisest lühikese jalutuskäigu kaugusel Kalamaja lähistel, peamisteks fookuspunktideks Telliskivi Loomelinnak, Eesti Kunstiakadeemia (EKA) uus hoone ja Noblessneri linnak. Kolme päeva jooksul toimub 10 klubis ja kontserdisaalis kokku 21 esitlusõhtut.

Nagu juba TMW traditsiooniks saanud, on Telliskivi Vaba Lava ka tänavu džässi ja folgi päralt. Reedel, 29. märtsil esitlevad Eesti Jazzliit ja festival Jazzkaar seal oma kava, teiste seas põnevaid koostööprojekte nagu Eesti kitarristi Jaak Sooääre, Armeenia-Eesti bassisti Ara Yaralyani ja Soome trummari Markku Ounaskari triot, tuliuut Eesti-Leedu-Prantsusmaa kooslust Captain Kirke and the Klingons, aga ka juba välismaal festivale vallutavat Kadri Voorandit. Laupäeval toimub aga Vaba Laval Viljandi pärimusmuusika festival / Kultuuride ristmik õhtu, kus kohtuvad nii meie folgi tippnimed Trad.Attack! ja Mari Kalkun kui ka Noortebändi konkursi võitja Duo Ruut.