Kunstiakadeemia uues majas toimuv TMW konverents uurib kultuuri mõju majanduse käivitajana

TMW 2019 konverentsi ja festivali ühispassid on kuni 11. veebruarini (k.a.) müügil hinnaga 175 eurot TMW veebipoes. Veebipoes on müügil ka spetsiaalsed kahe päeva konverentsipassid hinnaga 100 eurot.

Loovuse ja kultuuri mitmetasandilist mõju uuriva konverentsi uus toimumispaik Eesti Kunstiakadeemia (EKA) on festivali juhi Helen Sildna sõnul nii TMW festivalile kui ka kogu Tallinnale ainulaadse tähtsusega maamärk. „EKA on meie kultuuriloos hindamatu väärtusega, siit pärineb põlvkondade kaupa mitte ainult kunstnikke, disainereid ja arhitekte, vaid ka meie muusikaskenede suunanäitajaid,“ tunnustab Sildna akadeemia pärandit, lisades: „Kuna TMW koondub tänavu Põhja-Tallinna piirkonda, saab EKA uuest majast vanalinna, Balti Jaama ja Kalamaja piiril mitte ainult meie konverentsi keskus, vaid kogu festivali oluline maamärk teiste võimsate kultuurikeskuste – Telliskivi Loomelinnaku ja Noblessneri – kõrval. Oleme põnevil võimalusest näidata meie külalistele Tallinna tulevast loov-linnaosa.“

Eesti Kunstiakadeemia rektori Mart Kalmu sõnul on TMW festivalil ja EKAl palju ühiseid väärtusi nagu loovus, koostöö ja võrdsus, mistõttu on ülikoolil hea meel võõrustada konverentsi enda uues hoones. „TMW on rahvusvaheliselt nähtav progressiivse mõtlemise kaubamärk, mille selleaastane fookus – kultuuri mõju majanduse käivitajana – on oluline teema ka EKA jaoks. Kultuur pole enam ammu pelgalt näituste külastamine, kontsertidel käimine või teatrietenduste nautimine, vaid harituse, julgeoleku ja maine küsimus kogu Eesti jaoks,“ lisas Kalm.

Tänavune TMW konverents uurib kultuuri mõju majanduse käivitajana ja novaatorlusel tugineva ühiskonna toimemehhanisme. Huviväärset pakutakse nii muusikavaldkonna tegijaile, kultuurisektori edendajaile kui ka erinevate valdkondade ettevõtjatele ja poliitikakujundajatele. Muuhulgas on arutluse all Eesti ettevõtluse ja kultuuri koostöömudelite tõhustamine ja kultuuriekspordi strateegilised eesmärgid ning Euroopa Nõukogu programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) rahastusplaanid. Kultuuri rolli linnade ja piirkondade arengus uuritakse võrdlevalt Tallinna kultuurikeskuste EKA ja Telliskivi Loomelinnaku ning Helsingi uue kunstikompleksi Amos Rex ja keskraamatukogu Oodi näiteil, samuti on kavas arutelud riikide ja linnade konkurentsieelistest ja oskuslikest kommunikatsioonivõtetest. Legendaarsete telesarjade „Top of The Pops“ ja „Pop Idol“ kommunikatsiooni eest vastutanud Michael Frohoff juhendab turunduse teemalist töötuba ja meediaväljade uusi tuuli uuritakse koostöös festivali esitleja Teliaga.