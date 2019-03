villemdrillem: mõmistajad on Eesti raadio edetabelite tipus

Eesti (mõmina)räpparid ning räpp üldiselt on kõrgemal, kui nad kunagi varem Eestis olnud on - mõmistajad on Eesti raadio edetabelite tipus ning üha rohkem inimesi on sellesse žanrisse armumas. Ise aga üritan kasutada mängulist lüürikat, kaasahaaravat biiti ning vahvaid sõnu. Klassikaline vastus, kuid inimesed saavad minuga samastuda ning see teeb samuti kuulamise nauditavamaks.

Püüan kuulajatele edasi anda, mida tunnen ning kogen/olen kogenud. Inimestele meeldib kuulda, et ka keegi teine on sarnases olukorras varem olnud ning see võibki vast minu pisikene sõnum olla, et meil kõigil on tunded ning see on okei.