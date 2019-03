Tulevase aasta Tallinn Music Weeki festivali esinejate taotlusvooru pikendati kuni 12. novembrini

TMW 2019 esitleja on Telia Eesti. Kuni 12. novembri südaööni on TMW veebilehel artist.tmw.ee avatud taotlusvoor muusikutele, kes soovivad eelseisval festivalil üles astuda. Avaldused on oodatud mistahes muusikastiilide esindajatelt; nii sooloartistidelt kui ka suurematelt kooslustelt, nii interpreetidelt kui ka heliloojatelt üle kogu maailma.