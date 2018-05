Tallinn Music Weeki artistipreemia Telia & Telliskivi Award võitjad on Mart Avi, Mari Kalkun ja Holy Motors

Auhinnavõitjad selgitati välja TMW muusikatööstuse esindajatest delegaatide tagasiside ja publikuhääletuse tulemusena 126 tänavusel TMW festivalil esinenud Eesti artisti seast. Kõikide esikolmikusse jõudnute puhul toodi välja nii veenev esitus, selgelt eristuv helipilt kui ka rahvusvaheline potentsiaal.

Enim nominatsioone ja 2000 eurot pälvinud Eesti avangardsema suuna popmuusika ühe põnevama tegija Mart Avi puhul rõhutati eeskätt tema muusika ja artistliku kuvandi originaalsust ja uuenduslikkust. Briti muusikaveebi The Quietus ajakirjaniku Richard Fosteri sõnul on Avi muusika „veidra popi kõrgeim meistriklass, mida peaks Google’i implantaadina levitama.“ Briti päevalehes The Independent ilmunud TMW arvustuses ütles muusikakriitik Derek Robertson: „Mart Avi esindab täiuslikult post-muusikakultuuri, milles kogu ajalugu on tarbitav ühe hiireklõpsuga.“

„Tänavuse festivali rivistus oli stimuleeriv,“ kiitis Mart Avi TMW muusikaprogrammi, lisades: „Omalt poolt annaks ka mõned eriauhinnad koos minuga Kuku klubi CryptoMarketi laval esinenud artistidele. Parim Konglomeraat oli Aleksei Taruts, Parim Konstruktivist Kate NV, Parimad Ilmavõrklased tema kresta, Parimad Kamraadid Lynch. Parim Tort kuulub Florian Wahlile ja Parima Leiduri tiitel Maria Minervale.“

Mart Avi FOTO: Evert Palmets

„Preemiaraha kaob ära minu tulevase albumi sisse, mis saabub kui jälle minemas on linnud,“ lubab värske laureaat.

Käesoleval nädalal ilmusid Mart Avi intervjuud Briti mõjukates muusikaveebides The Quietus ja Drowned in Sound. Sel pühapäeval, 6. mail esineb ta Inglismaal festivalil Liverpool Sound City ning kuu aja pärast Moskvas festivalil Bol, samuti on lähitulevikus plaanis üleastumised Kesk-Euroopas.

Teine koht ja 1500 eurot kuuluvad folkmuusikule Mari Kalkunile, kes võlus muusikaspetsialiste oma ühtaegu tehnilise ja hingestatud esinemisega.

„Mari kontsert oli äärmiselt mõjuv ning tema kompositsioonides põimuvad veenvalt traditsioonid ja uuenduslikkus,“ kommenteeris Briti muusikaajakirja Songlines toimetaja Simon Broughton. Põhjamaade talendile spetsialiseerunud Saksa plaadimärgi Nordic Notes esindaja Christian Pliefke sõnul oli folgiuuendaja etteaste „sõnatuks võttev “.

„Paljuski tänu TMWle olen aru saanud, et muusikabisnis pole mingi suur ja hirmus koll, vaid hulk kirglikult muusikat armastavaid inimesi,“ tõdes Mari Kalkun. „Samas tundub mulle järjest enam, et žanrid ei defineeri enam muusikat ning žanrist olulisem on sõnum, publiku kõnetamine, oma nägu ja mõtestatud suhe ümbritsevaga. TMW puhul on äge festivali tahe ja oskus märgata ja tunnustada uut ja novaatorlikku, ka „normidest“ erinevat. Niimoodi saavadki uued ideed sündimiseks ruumi.“

Mari Kalkun FOTO: TMW pressimaterjal

Mari Kalkuni eelseisvad esinemised ulatuvad Võrumaast Jaapanini ja Saksamaast Inglismaani, sealhulgas nimekal maailmamuusikafestivalil WOMAD. Lisaks on tal järgmisel aastal ees kaks suuremat projekti sümfooniaorkestri ning kooriga. „Õige pea tahaks hakata ka uut plaati tegema. Auhinnaraha on suurepärane uudis, sest plaanin just kahe live-video filmimist mais Tokyos ja suvel Võrumaal ning videote tegemiseks on raske finantsi leida,“ rõõmustab muusik.