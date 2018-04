Jazzkaare asutaja Anne Erm pälvis rahvusvahelise Keychange inspiratsiooniauhinna

Üleeuroopalise naisartiste ja naissoost loovtööstuse edendajaid toetava koostööprojekti Keychange poolt välja antav inspiratsiooniauhind tänab ja tõstab esile naisi, kes on muusikaelusse märkimisväärselt ja teedrajavalt panustanud ning on eeskujuks ka uuele põlvkonnale. Kõik Keychange’i partnerid* valivad auhinna võitjad oma riigi siseselt.

Anne Erm valiti auhinna võitjaks oma panuse eest Eesti ja rahvusvahelisse muusikaelusse festivali Jazzkaar asutaja ja direktorina. Tallinna Rahvusvaheline Festival Jazzkaar on Eesti kultuuri üks visiitkaarte ja Baltimaade suurim džässifestival, mis toimub aastast 1990. Huvitava ja omanäolise programmi ning julgete lahendustega kümnepäevane Jazzkaar on Eesti suurima kontsertide arvuga festival, mille raames on esinenud üle 3000 välisartisti 60 riigist. Festivali tipphetki on kajastanud paljude maade ajakirjanikud ning Klassikaraadio ja EBU ülekannnete kaudu on sellest osa saanud miljonid Euroopa jazzisõbrad.

„Suur au on sellist tunnustust pälvida,“ ütles Anne Erm auhinda vastu võttes. „Tunnen uhkust selle üle, kuhu Eesti džäss on tänaseks jõudnud ning olen kindel, et selle õitseng ja noore põlvkonna innustamine jätkub.“

Tallinn Music Weeki juht Helen Sildna ütles värsket auhinna laureaati õnnitledes: „Anne Erm sai selle tunnustuse oma visaduse, vastupidavuse ja aastakümnete pikkuse töö eest festivaliga Jazzkaar ning Tallinna muusikakogukonna arendamise eest. Anne pühendumus on nii mulle kui ka kogu meie tiimile olnud Tallinn Music Weeki loomisel suureks inspiratsiooniks ja julgustuseks. Jazzkaar on olnud nii eeskuju kui ka hea kolleeg Eesti muusikaelu edendamisel. Me oleme saanud õppida parimatelt.“

PRS sihtasutuse tegevjuht ja Keychange’i asutaja Vanessa Reed lisas: „Keychange’i partnerid annavad selle auhinna rõõmuga üle Annele, kes on näidanud, mida on võimalik saavutada kirega millegi uue loomise vastu, olles samal ajal valmis trotsima sellega kaasnevaid riske. Samuti on meil hea meel näha Anne mõju järgmisele generatsioonile nii Jazzkaare noorte kaaskorraldajate kui ka Tallinn Music Weeki eduloo näitel.“

Anne Erm on teine Keychange’i inspiratsiooniauhinna saaja käesoleva aasta veebruaris premeeritud Briti laulja-laulukirjutaja Dua Lipa järel, keda tunnustati tema positiivse mõju eest uue põlvkona naistele ning Brit Awards muusikaauhindade kõigi aegade enim nominatsioone pälvinud naisartisti staatuse eest.

Euroopa Liidu kultuuritoetuse raamprogrammi Loov Euroopa toetatud rahvusvahelise koostööprojekti Keychange eesmärgiks on toetada Euroopa muusikavaldkonna talendi arengut, luues uus rahvusvahelisi esinemise, koostöö ja koolituse võimalusi naisartistidele ning naissoost muusika- ja loovtööstuse uuendajatele. Algatuse pikaajaliseks sihiks on seni üsna meestekeskse Euroopa muusikatööstuse status quo muutmine, julgustades muuhulgas muusikafestivale võtma eesmärgiks saavutada 50/50 sooliselt tasakaalus koosseis aastaks 2022.

*PRS Foundationi juhtitud Keychange’i partneriteks on Tallinn Music Weeki kõrval Euroopa ja Kanada juhtivad muusikafestivalid Iceland Airwaves, BIME (Hispaania), Reeperbahn Festival (Saksamaa), Liverpool Sound City (Ühendkuningriik), Way Out West / MusickCentrum (Rootsi) ja Mutek (Kanada) ning osalejariikide muusikaekspordi ja -arenduskontorid, sealhulgas Music Estonia.

Keychange projekti raames kogunes ülemöödunud nädalal toimunud Tallinn Music Weeki festivalile 60 naismuusikut ja loovtööstuse esindajat, et osaleda sündmuse raames toimuvas loovlaboris. Eestist osalevad Keychange programmis 10 artisti ja muusikavaldkonna spetsialisti: elektroonikaduo HUNT, džässi ja nüüdismuusika grupp Kirke Karja Quartet, folkmuusik Mari Kalkun, laulja-laulukirjutaja Grete Paia ja räpiduo HOAX. Eesti muusikavaldkonna professionaale mänedžeridest muusikakriitikuteni esindavad programmis Liisi Voolaid, Thea Lillepalu, Merli Antsmaa, Natalie Mets ja Silvia Urgas.

PRS Foundation on Ühendkuningriigi juhtiv uue muusika ja talendi edendamise sihtasutus. Alates 2000. aastast on PRS stipendiumide ja partnerlusprogrammide kaudu eraldanud enam kui 6300 uue muusika algatustele ligi 34 miljonit eurot. Lisainfo.