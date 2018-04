Shiftworks hakkab ette valmistama Narva 2024 taotlust

Shiftworks OÜ pakkumus koostöös Creativity Lab OÜga osutus võitjaks Narva linna poolt väljakuulutatud riigihankes Euroopa kultuuripealinna taotluse ettevalmistamiseks. Pakkumuse juhtmõtteks on Narva kui eri kultuuride positiivsest potentsiaalist laetud rahvusvaheline kohtumispaik. Projekti juhtivpartnerid koostöös Narva linnaga on Maris Hellrand , Ragnar Siil ja Helen Sildna ning Shiftworks ehk Tallinn Music Weeki korraldustiim.

Narva linnapea Tarmo Tammiste sõnul on Narvas juba alustatud laiapõhjaliste kaasamistegevustega: „Meil on hea meel, et meie töögruppi lisanduvad nüüd hankepartneri näol suure rahvusvahelise kogemusega eksperdid, kes aitavad Narval mõttestada nii pikaajalise arengustrateegia kui kokku panna tõeliselt sisuka taotluse Euroopa kultuuripealinna tiitlile.”