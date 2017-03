Nordea ja „Viis tärni“ esitlevad Tallinn Music Weekil valikut festivali programmist

Uue muusika esitlusfestivalina alustanud TMW on kaheksa tegutsemisaasta jooksul kasvanud regiooni suurimaks linnafestivaliks, mis täidab nädalaks kogu Tallinna põnevate ettevõtmistega mahukast muusikaprogrammist avalike vestlusringideni ning kaasaegse kunsti ülevaatest mõnusaimate toidukohtade tutvustamiseni. Nordea & 5* valik aitab 10 erineva programmiosa ning ligi 250 artistiga festivalil hõlpsamini orienteeruda ning on planeeritud just sel moel, et tähelepanuväärseimad sündmused sobituvad ajakavasse, mis kulgeb läbi seitsme kevadpäeva, ligi saja lava ja kümnete toidupaikade ning erinevate tegevuste, mis ulatuvad Kopli poolsaarelt Ülemisteni ja Nõmmelt Maakri tänava garaažideni.

"Oleme Nordeas andnud oma klientidele lubaduse toetada neid oluliste otsuste tegemisel ja jagada neile seejuures parimat nõu. Väga äge on tänu oma kultuurivaldkonna partneritele olla võimeline tegema seda palju laiemalt kui vaid finantsvaldkonnas ja rahaasju puudutavatest küsimustes,“ kommenteerib Nordea Eesti turundusjuht Mirjam Mikkin, lisades: „Meie infotihedas igapäevas on sageli suureks abiks, kui usaldusväärne kontakt on nö eeltöö ära teinud. Just seda püüamegi saavutada ka Nordea 5* programmiga Tallinn Music Weeki raames. Julgustame igaüht leidma endale festivalilt kasvõi ühe sündmuse, millega oma kevadesse värskust ja uusi elamusi tuua!"

Tänavuse TMW üheks armastatumaks kohtumispaigaks tõotab taas kujuneda Disaini- ja arhitektuuri galeriis avatav TMW pop-up kohvik, mille menüü eest vastutab tänavu Hiiumaa soul-food resto Ungru. Pop-up restos ning kohvikus Must Puudel käivitub juba festivali avapäeval avalike vestluste programm, mis pakub arutelusid kultuuriprügi sorteerimise vajalikkusest kosmosetehnoloogia ja kunsti utoopiate kohtumisalade kaardistamiseni. Lisaks Ungru saareköögile leiab „TMW maitsed“ valikust üle 30 söögipaiga ning mitmeid eriüritusi, millest tähelepanuväärseimad on tippkokk Peeter Piheli heategevuslikud „toit ei ole prügi“ õhtusöögid.

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse (EKKAK) kureeritud kunstiprogramm käivitub pikendatud avamisaegadega galeriiõhtuga „Tallinna Teisipäev“ ning sisaldab lisaks kohaliku ja rahvusvahelise kaasaegse kunsti näitustele ka kunstnike igapäevatööd tutvustavaid ringkäike. TMW tänavuse filmiprogrammi kõrghetkeks on Sloveenia industriaal-skandaalgrupi Laibachi Põhja-Korea visiiti jälgiva doki “Vabaduspäev Põhja-Koreas” linastus, millega kaasneb kohtumine filmi tegijate ja peategelastega.



Vabaduspäev Põhja-Koreas (2016)

TMW linnalava programm toob pealelõunase festivalimelu ootamatutesse ja avastamist väärivatesse paikadesse üle linna – raamatu- ja plaadipoodidest Nordic Hotel Forum sviidini. Muuhulgas kureerivad TMW noorteprogrammi käivitajaist gümnaasiumiõpilased linnalava kontserti Tatari tänava Uuskasutuskeskuses. Kõige noorematele toimuvad Eesti Lastekirjanduse Keskuses töötoad, kus tuntud muusikute juhendamisel õpitakse looma muusikat ja heliinstallatsioone ning kergitatakse katet rütmimaailma ja DJ-töö saladustelt. Festivali linnaruumi hõlmavate algatuste raames antakse EKA sisearhitektuuri, urbanistika, arhitektuuri ning tootedisaini tudengite ühisel jõul Maakri tänava garaažidele uus elu.

TMW mahukaim ja häälekaim osa ehk kolmepäevane õhtuste kontsertide programm hõlmab kõikvõimalikke muusikastiile folgist elektroonikani ja indiest metalini. Rahvusvahelise kaliibriga artistidest ilmestavad programmi teiste seas šoti multi-instrumentalist C Duncan, industriaalmuusika teerajaja-grupi Einstürzende Neubauteni asutajaliikme Alexander Hacke ja kunstniku ning filmilooja Danielle de Picciotto tandem, techno produtsent Pearson Sound Ühendkuningriigist ning dirigent Kristjan Järvi koos maailmanimedest nüüdismuusikutega ning tuntud Eesti muusikute kooslusega Glasperlenspiel All Stars.