TMW KÜSIMUSTIK Prantsuse tumemuusika boss Kendal: kunsti puhul sõna "edukas" tegelikult ei tööta

Milline on olnud kõige üllatavam koht või seik, millest oled saanud inspiratsiooni uueks looks?

Seda on raske siduda ühe konkreetse hetkega, sest minu inspiratsioon on väga visuaalne. See tuleb sageli arhitektuurist – teatud vaatega ruumis viibimisest – või filmist, mis mind rabas. Need visuaalsed muljed jäävad mulle tõesti meelde.

Kui olen stuudios, proovin alati need visuaalid muusikaks tõlkida. Eesmärk on see, et kui keegi lugu kuulab, näeks ta sama pilti, mis mul peas oli. See on selline side, mille poole ma püüdlen.

Kui su muusika oleks toit, siis kuidas see maitseks?



Soolane kookosepopkorn, sest see on sõltuvust tekitav, täiuslikult tasakaalus maitsega ja ka peen viide kinole, mis on minu muusika tohutu inspiratsiooniallikas.

Milline on sinu arvates kõige alahinnatum muusikastiil või artist praegu ja miks see vääriks rohkem tähelepanu?

Tänapäeva algoritmid on loodud selleks, et pakkuda seda, mis juba toimib, mis tähendab seda, et kõik liiguvad samas suunas. Minu nõuanne: loobuge tavalistest soovitustest ja otsige ise muusikat – Bandcampist, vinüülipoodidest, SoundCloudist – kohtadest, kus algoritm ei tee kogu tööd ära.